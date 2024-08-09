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Kuzey Tunçelli, final yarışını 23. olarak tamamladı

Temsilcimiz Kuzey Tunçelli, katıldığı 10 kilometrelik Erkekler Açık Su Maraton Final Yarışı'nı 23. olarak tamamladı.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 16:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 16:54
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Kuzey Tunçelli, final yarışını 23. olarak tamamladı

Paris 2024'te 10 kilometrelik Erkekler Açık Su Maraton Final Yarışı'nda Olimpiyat Oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olarak yarışan Kuzey, finalleri 23. olarak tamamladı.

Temsilcimiz Kuzey Tunçelli, yarışı 2:02:58.1'lik zamanlama ile tamamlarken; ilk sırayı Macar Kristof Rasovszky (1:50:52.7), ikinci sırayı Alman Oliver Klemet (1:50:54.8) ve üçüncü sırayı yine Macar bir yüzücü olan David Betlehem (1:51:09.0) aldı.

Tunçelli'nin yarış sonrası açıklaması ise Fransa'nın ev sahipliğinin eksik yanlarını bir kere daha gözler önüne serdi:

"Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu. Suyun içini, kendi elimi göremiyordum. Bu da yarış sırasında çok kötü etkiliyor. Kafanızı kaldırıp gittiğiniz yere bakmanız gerekiyor, bu da çok yoruyor."

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