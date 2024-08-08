Haberler Paris 2024

Hatice Akbaş'tan Paris'te gümüş madalya

Son dakika spor haberleri...Milli boksörümüz Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde Çinli rakibine yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 00:23 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 00:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hatice Akbaş'tan Paris'te gümüş madalya

Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.

Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.

Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti

Fırtına evinde kaybetti!
Reklam
DİĞER
IBERİA - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE TRT SPOR | Iberia Tiflis - Başakşehir maçı izle HD, kesintisiz
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete'de!
Başakşehir avantajı kaptı!
Avcı: Özür diliyoruz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Henüz bitmiş bir şey yok!" "Henüz bitmiş bir şey yok!" 22:49
Avcı: Özür diliyoruz! Avcı: Özür diliyoruz! 22:31
İşte ülke puanımızda son durum! İşte ülke puanımızda son durum! 21:56
Jose'nin göz bebeği F.Bahçe yolunda! Jose'nin göz bebeği F.Bahçe yolunda! 21:21
TFF'den flaş açıklama! TFF'den flaş açıklama! 21:09
F.Bahçe Melih ile 'devam' dedi! F.Bahçe Melih ile 'devam' dedi! 20:21
Daha Eski
Avcı'dan flaş kadro açıklaması! Avcı'dan flaş kadro açıklaması! 19:24
Başakşehir avantajı kaptı! Başakşehir avantajı kaptı! 18:44
Bir dönem resmen sona erdi! Pepe... Bir dönem resmen sona erdi! Pepe... 18:28
Fırtına evinde kaybetti! Fırtına evinde kaybetti! 17:58
Trabzonspor - Rapid Wien | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Rapid Wien | İlk 11'ler belli oldu! 17:50
İlkay'dan transfer açıklaması! İlkay'dan transfer açıklaması! 17:48