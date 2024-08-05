Müthişsin Hatice

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında tarihi bir sonuç elde ettik. Kadınlar 54 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. 54 kiloda ringe çıkan Hatice Akbaş, Güney Koreli Im Ae-ji'yi yendi. Karşılaşmada ilk raundu 3-2 kazanan milli sporcumuz, ikinci raundda hata yapmadan devam etti. Son raundu da kazanan Hatice tarihi bir sonuç aldı.

RAKİP YUAN CHANG

Hatice Akbaş, müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak, Güney Koreli rakibini saf dışı bıraktı, adını finale yazdırdı. Olimpiyatlarda gümüş madalyayı garantileyen milli boksörümüz Hatice Akbaş, 8 Ağustos Perşembe günü finalde Çinli boksör Chang Yuan ile 54 kiloda altın madalya müsabakasına çıkacak.

ADIM ADIM İLERLİYORUM

Tarihi bir başarı elde eden milli boksörümüz Hatice Akbaş gururlu olduğunu söyledi. Hatice Akbaş, "Çok mutluyum. Adım adım ilerliyorum. Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. Son bir adımım kaldı. 8'inde finalim var. Umarım altın madalyayı getiririm" dedi.