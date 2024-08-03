Çeyreğe vurdu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı. Rakibine büyük bir üstünlük kuran 27 yaşındaki milli sporcumuz Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık zaferle ayrılarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasına yarın çıkacak. Kahraman, son 16 zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Kadın boks olarak 4 altın madalya hedefliyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin bizden" diye umut dağıttı.