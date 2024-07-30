Haberler Paris 2024 Milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi!

Milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 20:10
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Milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.

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