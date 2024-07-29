Haberler Paris 2024 Berke Saka 40’ıncı

Berke Saka 40’ıncı

Milli sporcumuz Berke Saka, Paris'te 100 metre sırt üstünde yarı finale kalamadı. La Defense Arena'daki organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı. Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi. Berke Saka 200 metrede de yarışacak.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Berke Saka 40’ıncı
Milli sporcumuz Berke Saka, Paris'te 100 metre sırt üstünde yarı finale kalamadı. La Defense Arena'daki organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı. Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi. Berke Saka 200 metrede de yarışacak.
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi!
Menajerlerden G.Saray'a flaş öneri! Guardiola onay verdi
DİĞER
Küçük Osman'ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi’yi görenler tanıyamadı
Mavi Vatan'a "Masal" diyen CHP'li Namık Tan'a tepkiler çığ gibi! AK Parti ve CHP'den açıklama: TAKVİM'e konuşan Mehmet Sevigen'den tepki
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
G.Saray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun 01:37
Russell’a diskalifiye şoku! Russell’a diskalifiye şoku! 01:31
G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir 23:27
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! 23:21
Cimbom'a Hollandalı Dinamo! Cimbom'a Hollandalı Dinamo! 22:58
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:58
Daha Eski
G.Saray'a Wendel şoku! G.Saray'a Wendel şoku! 22:58
Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı 22:58
Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar 22:58
Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam 22:58
Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... 22:58
Transferde Arda Güler bombası! Transferde Arda Güler bombası! 22:57