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Berke Saka 40’ıncı
Milli sporcumuz Berke Saka, Paris'te 100 metre sırt üstünde yarı finale kalamadı. La Defense Arena'daki organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı. Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi. Berke Saka 200 metrede de yarışacak.
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