Formula 1'de 2020 sezonu başlıyor!
Formula 1'de heyecan tekrar başlıyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 sezonunun ilk yarışı, 5 Temmuz Pazar günü Avusturya'da koşulacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu heyecanı, Avusturya Grand Prix'si ile başlayacak.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de özlem sona eriyor.
Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 5 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.
Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezonun takvimi koronavirüs salgını nedeniyle henüz netleşmedi. İlk 8 yarışın resmileştiği takvime göre Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak. Formula 1'de şu ana kadar Avustralya, Hollanda, Monaco, Azerbaycan, Fransa, Singapur ve Japonya grand prix'leri iptal edildi.
Koronavirüs nedeniyle üst düzey önlemler altında gerçekleştirilecek organizasyonda, ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve podyumda ödül töreni düzenlenmeyecek.
Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:
5 Temmuz: Avusturya
12 Temmuz: Avusturya
19 Temmuz: Macaristan
2 Ağustos: Büyük Britanya
9 Ağustos: Büyük Britanya
16 Ağustos: İspanya
30 Ağustos: Belçika
6 Eylül: İtalya
- 03.07.2020
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