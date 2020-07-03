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03 Temmuz 2020, Cuma
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Formula 1'de 2020 sezonu başlıyor!

Formula 1'de 2020 sezonu başlıyor!

Formula 1'de heyecan tekrar başlıyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 sezonunun ilk yarışı, 5 Temmuz Pazar günü 'da koşulacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu heyecanı, 'si ile başlayacak.

Mart ayında 'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de özlem sona eriyor.

Spielberg kentinde, 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 5 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezonun takvimi koronavirüs salgını nedeniyle henüz netleşmedi. İlk 8 yarışın resmileştiği takvime göre Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve tarihlerinde üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak. Formula 1'de şu ana kadar Avustralya, , Monaco, , , Singapur ve grand prix'leri iptal edildi.

Koronavirüs nedeniyle üst düzey önlemler altında gerçekleştirilecek organizasyonda, ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve podyumda ödül töreni düzenlenmeyecek.

Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:

5 Temmuz: Avusturya

12 Temmuz: Avusturya

19 Temmuz: Macaristan

2 Ağustos:

9 Ağustos: Büyük Britanya

16 Ağustos: İspanya

30 Ağustos:

6 Eylül:

  1. 03.07.2020
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