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    09 Ocak 2018, Salı
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    En zorlusu

    En zorlusu Gomis
    Osmanlıspor'un savunmacısı Numan Çürüksu, ilk yarının son haftalarında önemli bir çıkış yakaladıklarını söyleyip "Bunun sürmesi için çalışacağız" ifadesini kullandı. Numan, ligde en çok zorlandığı forvetin sorulmasına ise "Bafetimbi Gomis oldukça iyi bir oyuncu. En çok 'e karşı zorlandım" dedi.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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