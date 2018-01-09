En zorlusu Gomis
Osmanlıspor'un savunmacısı Numan Çürüksu, ilk yarının son haftalarında önemli bir çıkış yakaladıklarını söyleyip "Bunun sürmesi için çalışacağız" ifadesini kullandı. Numan, ligde en çok zorlandığı forvetin sorulmasına ise "Bafetimbi Gomis oldukça iyi bir oyuncu. En çok Gomis'e karşı zorlandım" dedi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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