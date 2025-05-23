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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves karşısında seriyi 2-0'a getirdi

Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves karşısında seriyi 2-0'a getirdi

NBA'de play-off turu heyecanı devam ediyor. Oklahoma City Thunder, evinde Minnesota Timberwolves'u 118-103'lük skorla mağlup ederek etti ve seriyi 2-0'a getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 09:53
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Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves karşısında seriyi 2-0'a getirdi

NBA'de Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 118-103'lük skorla mağlup ederek, seriyi 2-0 yaptı.

NBA'de heyecan tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinde Oklahoma City Thunder, evinde karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 118-103'lük skorla yendi ve 2-0 yaptı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 38 sayı, 8 asist ön plana çıkarken, Jalen Williams da 26 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı. Minnesota'da ise Anthony Edwards 32 sayı, 9 ribaund, Jaden McDaniels da 22 sayıyla müsabakayı tamamladı.

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