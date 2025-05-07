NBA play-off'larında Pacers, Cavaliers'ı 120-119 yendi

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Rocket Arena'da oynanan müsabakada Pacers, Cavaliers'ı deplasmanda 120-119 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Aaron Nesmith ve Myles Turner 23'er sayı kaydederek Pacers'ın galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Cleveland'da, Mitchell'ın 48 sayı, 9 asistle oynadığı maçta, Max Strus 23 sayı ve Jarrett Allen ise 22 sayılık katkı yaptı.

WARRIORS, TIMBERWOLVES KARŞISINDA YARI FİNALDE İLK MAÇI 99-88 KAZANDI

Golden State Warriors, NBA Batı Konferansı yarı final ilk maçında Minnessota Timberwolves'u deplasmanda 99-88 yendi.

Target Center'da Warriors'ın yıldızı Jimmy Butler 20 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken takım arkadaşı Buddy Hield 24 sayıyla oynadı.

Timberwolves'da Anthony Edwards 23 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaptı.