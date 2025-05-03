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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Golden State Warriors 107-115 Houston Rockets (MAÇ SONUCU ÖZET)

Golden State Warriors 107-115 Houston Rockets (MAÇ SONUCU ÖZET)

NBA'de milli basketbolcunun 21 sayı ve 14 ribaunt kaydettiği maçta Rockets, Warriors'ı 115-107 yenerek seriyi 7. maça taşıdı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:48
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Golden State Warriors 107-115 Houston Rockets (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkili bir performans sergilediği maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 115-107 yenerek seriyi 3-3 yaptı.

NBA play-off'larında tek müsabaka yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Rockets, deplasmanda konferans yedincisi Warriors'ı ilk tur 6. maçında mağlup ederek seriyi 7. maça taşıdı.

Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, mücadeleyi 21 sayı ve 14 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalmayla tamamladı. Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı Rockets'ta Fred VanVleet ise 29 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Warriors'ta ise Stephen Curry 29, Jimmy Butler de 27 sayı kaydetti.

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