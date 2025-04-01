Los Angeles Lakers 104-98 Houston Rockets (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockests, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers'a 104-98 yenildi.
NBA'de 8 maç yapıldı. Lakers'a konuk olan Rockets'da, Amen Thompson 20 sayı, Jabari Smith Jr. 15 sayı, 11 ribauntla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.
Lakers'ta Luka Doncic, Dorian Finney-Smith ve Gabe Vincent 20'şer sayıyla oynadı.
LeBron James ise 16 sayı, 8 ribauntluk performans gösterdi.
OKLAHOMA CİTY THUNDER ÜST ÜSTE 10. KEZ KAZANDI
Oklahoma City Thunder, evinde Chicago Bulls'ü 145-117 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı.
Thunder'da Jalen Williams 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 27 sayı 12 asistle "double-double" yaptı.
Konuk takımda ise Jevon Carter 17 sayı, Josh Giddey 15 sayı, 10 asistle oynadı.
SONUÇLAR
Washington Wizards-Miami Heat: 94-120
Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 87-96
Indiana Pacers-Sacramento Kings: 111-109
Charlotte Hornets-Utah Jazz: 110-106
Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-117
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 145-117
Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 109-113
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 104-98