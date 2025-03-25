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Haberler NBA NBA'de Indiana Pacers, üst üste 5. galibiyetine ulaştı

NBA'de Indiana Pacers, üst üste 5. galibiyetine ulaştı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves'u 119-103 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 10:15
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NBA'de Indiana Pacers, üst üste 5. galibiyetine ulaştı

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı dördüncüsü Pacers, sahasında Minnesota Timberwolves'u mağlup etti

Tyrese Haliburton'ın 24 sayı, 11 asistle oynadığı Pacers'ta, Obi Toppin 20 sayı, Aaron Nesmith 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk takımda ise Naz Reid 20 sayı ve Anthony Edwards'ın 17 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

ADEM BONA'DAN 6 SAYI, 7 RİBAUNT

Batı Konferansı'nda 14. sırada yer alan New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers'i 112-99 yendi.

Pelicans'ta Karlo Matkovic 19, Antonio Reeves ise 17 sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona 6 sayı, 7 ribaunt kaydederken, Jared Butler ve Justin Edwards ise 19'ar sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR

Washington Wizards - Toronto Raptors : 104-112

Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 118-106

Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 119-103

Brooklyn Nets - Dallas Mavericks : 101-120

New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 112-99

Denver Nuggets - Chicago Bulls: 119-129

Sacramento Kings - Boston Celtics: 95-113

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 108-106

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