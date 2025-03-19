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Haberler NBA Clippers, Kawhi Leonard'ın 33 sayısıyla Cavaliers'ı 132-119 yendi

Clippers, Kawhi Leonard'ın 33 sayısıyla Cavaliers'ı 132-119 yendi

Dört karşılaşma ile devam eden Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA)'de Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın 33 sayısıyla, Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers'ı 132-119 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 10:09
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Clippers, Kawhi Leonard'ın 33 sayısıyla Cavaliers'ı 132-119 yendi

Inglewood'daki Intuit Dome'da oynanan karşılaşmada, Leonard'ın takım arkadaşı Hırvat Ivica Zubac, 28 sayı ve 20 ribauntluk double-double ile Clippers'ın üst üste dördüncü galibiyetinde pay sahibi oldu.

Üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Cleveland'da, Max Strus 24 sayıyla oynarken, Donovan Mitchell 18 sayı ve 11 asist ile double-double yaptı.

Cleveland Cavaliers, 54 galibiyet ve 12 yenilgi ile Doğu konferansı liderliğini korurken, Los Angeles Clippers 39 galibiyet ve 30 mağlubiyet ile Batı konferansında 8. sırada bulunuyor.

WARRIORS, BUCKS'I 104-93 YENDİ

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA)'de Golden State Warriors, Chase Center'da oynanan maçta Milwaukee Bucks'ı 104-93 mağlup etti.

Yıldız oyuncu Stephen Curry'nin dinlendirildiği maçta, Jimmy Butler 24 sayı, 10 asist, 8 ribauntluk performansıyla Warriors'ı sırtladı.

Bucks'ın Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 20 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada takım arkadaşı Kyle Kuzma 22 sayı kaydetti.

Golden State Warriors, 40 galibiyet, 29 yenilgi ile Batı konferansının 6. sırasında bulunurken, Milwaukee Bucks, 38 galibiyet ve 30 mağlubiyet ile Doğu konferansı 5. sırasında yer alıyor.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Atalanta Hawks: 102-134

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 104-96

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 104-93

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 132-119

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