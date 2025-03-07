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Haberler NBA Houston Rockets deplasmanda Alperen Şengün ile kazandı

Houston Rockets deplasmanda Alperen Şengün ile kazandı

NBA'de Houston Rockets, Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 109-97'lik skorla mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 22 sayı, 8 asist, 6 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 11:42
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Houston Rockets deplasmanda Alperen Şengün ile kazandı

NBA'de Houston Rockets, Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 109-97'lik skorla mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 22 sayı, 8 asist, 6 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 109-97'lik skorla mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı. Ligdeki 38. galibiyetini elde eden Houston'da Alperen, 36 dakika kaldığı parkede, 22 sayı, 8 asist, 6 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynarken, Amen Thompson da 21 sayı, 11 ribaund ile double double yaptı. Bu sezonki 46. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Trey Murphy 26 sayı, Zion Williamson da 20 sayıyla mücadele etti.

ADEM BONA'DAN 6 SAYI

Boston Celtics, TD Garden'da karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 123-105'lik skorla yenerek, 46. galibiyetini kazandı. Boston'da Jayson Tatum 35 sayı, 7 ribaund, Payton Pritchard 19 sayı ve Baylor Scheierman da 15 sayı ile katkı verdi. Ligdeki 41 mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona 11 dakika süre aldığı müsabakada 6 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynarken, Kelly Oubre de 27 sayı, 6 asistle mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 123 - Chicago Bulls: 125

Atlanta Hawks: 124 - Indiana Pacers: 118

Boston Celtics: 123 - Philadelphia 76ers: 105

Brooklyn Nets: 119 - Golden State Warriors: 121

New Orleans Pelicans: 97 - Houston Rockets: 109

Los Angeles Lakers: 113 - New York Knicks: 109

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