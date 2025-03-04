  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Shai Gilgeous-Alexander'dan Houston Rockets'a 51 sayı! | NBA'de günün sonuçları

Shai Gilgeous-Alexander'dan Houston Rockets'a 51 sayı! | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Houston Rockets'ı 137-128 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 10:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Shai Gilgeous-Alexander'dan Houston Rockets'a 51 sayı! | NBA'de günün sonuçları

NBA'de 7 maç yapıldı. Rockets'ı ağırlayan Batı Konferansı lideri Thunder, yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performansıyla kazanarak sezonun 50. galibiyetini aldı.

Gilgeous-Alexander, bu sezon 4. kez bir maçta 50 ve üstü sayıya ulaştı. Ev sahibi ekipte Jalen Williams 24 ve Cason Wallace 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 24. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Cam Whitmore 27 ve Reed Sheppard 25 sayıyla oynadı. Konuk takımda milli basketbolcu Alperen Şengün, Amen Thompson, Dillon Brooks, Fred VanVleet ve Tari Eason, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

ADEM BONA'DAN 6 SAYI, 2 RİBAUNT, 1 BLOK

Portland Trail Blazers, milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 119-102 yendi.

Konuk ekip Trail Blazers'ta Anfernee Simons'ın 34 ve Shaedon Sharpe'ın 20 sayısı, sezonun 28. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Bu sezon 39. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Andre Drummond 25 ve Justin Edwards 16 sayı üretti. Adem Bona ise 7 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 102-119

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 101-119

Miami Heat-Washington Wizards: 106-90

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 130-132

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 137-128

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 98-122

Utah Jazz-Detroit Pistons: 106-134

Jose'nin gözdesine talip oldular!
Geldiği takım çöktü!
DİĞER
Edip Akbayram’a veda... 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor!
İşte DEM'in yol haritası! İmralı Heyeti Başkan Erdoğan'dan randevu isteyecek... Sırrı Süreyya Önder'den "Çağrı YPG'yi de kapsar" sözleri
Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler
Görüntüler olay olmuştu! Mourinho ile Vincic arasındaki konuşma ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Geldiği takım çöktü! Geldiği takım çöktü! 11:10
Shai Gilgeous-Alexander'dan Rockets'a 51 sayı! Shai Gilgeous-Alexander'dan Rockets'a 51 sayı! 10:59
THY EuroLeague'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı THY EuroLeague'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:54
Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler Osimhen'de sıcak gelişme! Transferden vazgeçtiler 10:49
G.Saray'dan Mourinho için bir hamle daha! G.Saray'dan Mourinho için bir hamle daha! 10:33
Amed SK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Amed SK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:29
Daha Eski
Manisa FK - Iğdır FK maçı saat kaçta? Manisa FK - Iğdır FK maçı saat kaçta? 10:26
Gözü zirvede! En-Nesyri rekor kıracak Gözü zirvede! En-Nesyri rekor kıracak 10:25
PSV Eindhoven - Arsenal maçı hangi kanalda? PSV Eindhoven - Arsenal maçı hangi kanalda? 10:06
Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? 10:02
Borussia Dortmund - Lille maçı hangi kanalda? Borussia Dortmund - Lille maçı hangi kanalda? 09:56
Club Brugge - Aston Villa maçı hangi kanalda? Club Brugge - Aston Villa maçı hangi kanalda? 09:52