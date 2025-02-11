Alperen Şengün'den flaş Fenerbahçe sözleri!

Kariyerini Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta sürdüren ve bu sezon All-Star seçilme başarısını gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan 22 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmek kolay değildi. Ya şimdi kazanacağım ya da birkaç yıl içerisinde çok kazanacağım tercihleri vardı. Beklemeyi tercih ettim, bir şeye ihtiyacım yoktu çok şükür. Basketbol oynamaya ihtiyacım vardı. Beşiktaş da bize büyük bir fırsat verdi ve NBA yolu açıldı. 18-19 yaşına kadar büyük paralar kazanmadım" dedi.