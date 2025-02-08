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Haberler NBA Alperen efsanelerle

Alperen efsanelerle

Kariyerinde ilk kez All-Star’a seçilen milli basketbolcumuz NBA’in efsane ismi Charles Barkley’nin takımında yer aldı

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Alperen efsanelerle

ALL Star seçilen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA efsanesi Charles Barkley'nin takımı Team Chuck'da G. Antetokounmpo, S. G.- Alexander, N. Jokic, D. Mitchell, P. Siakam, K. Anthony-Towns ve V. Wembanyama'yla birlikte yer alacak. LeBron James ve eski takım arkadaşı A. Davis, S. O'Neal'in takımı Team Shaq'da J. Brown, S. Curry, K. Durant, J. Harden, D. Lillard, J. Tatum ile birlikte mücadele edecek. Kenny Smith'in kurduğu Team Kenny'de ise A. Edwards, J. Brunson, J. Jackson Jr., C. Cunningham, D. Garland, T. Herro, E. Mobley ve J. Williams yer aldı. All-Star, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da yapılacak.

NBA ALL-STAR'DA 24 OYUNCU

NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek. Her takımda 8 oyuncu olacak. 24 NBA All-Star oyuncusu eşit olarak üç takıma bölünecek. Dördüncü takım ise NBA'de birinci ve ikinci yılındaki oyuncuları ile NBA G Ligi'nin öne çıkan oyuncuları arasında 14 Şubat'ta oynanacak maçtan galip çıkan takım olacak.

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