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Haberler NBA Yeni ortak CR7

Yeni ortak CR7

Ronaldo, Al Nassr’la 200 milyon euro’ya anlaşıp hissedar da olacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Yeni ortak CR7
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Portekizli yıldız, 200 milyon euro'luk kontratın yanı sıra, kulübün küçük bir kısmına sahip olarak, yeni hissedarı olacak. Kulüp yöneticileri, CR7'nin Riyad'a gelişinden bu yana yaptığı katkılara duydukları hayranlık ve memnuniyeti göstermek amacıyla, kulübün yüzde 5'lik bir hissesini ona teklif etti. Suudi Arabistan'ın köklü spor kulüplerinden biri olan Al Nassr, son dönemde yeni bir CEO ve başkanın gelişiyle birlikte yapısal bir değişim sürecinden geçiyor.
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