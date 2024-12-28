  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Alperen'in şahane performansı galibiyet için yeterli olmadı

Alperen'in şahane performansı galibiyet için yeterli olmadı

Houston Rockets, evinde Minnesota Timberwolves ile karşılaştığı mücadelede 113-112’lik skorla mağlup oldu. Temsilcimiz Alperen Şengün, sahada tam 41 dakika kalarak etkileyici bir performans sergiledi ve 38 sayı, 12 ribaund, 1 asistle maçı tamamladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 08:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen'in şahane performansı galibiyet için yeterli olmadı

Houston Rockets, evinde Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçı 113-112 kaybetti. Temsilcimiz Alperen Şengün, bu karşılaşmada 41 dakika süre alarak 38 sayı, 12 ribaund ve 1 asistle oynadı. Bu performansıyla Alperen, sezonun en yüksek skoruna ulaştı ve kariyer rekoru olan 45 sayıya yaklaştı.

Rockets'ta ayrıca Amen Thompson 20 sayı ve 11 ribaund, Fred VanVleet 18 sayı, 6 ribaund ve 7 asist, Jalen Green ise 14 sayı ve 6 asistle mücadele etti. Timberwolves cephesinde ise Julius Randle 27 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle öne çıkarken, Anthony Edwards 24 sayı kaydetti ve maçın son basketini atarak takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Timberwolves sezon derecesini 16 galibiyet ve 14 mağlubiyete getirirken, Rockets 31. maçında 10. yenilgisini aldı.

Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...
G.Saray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda
DİĞER
Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal anlattı: "Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum"
İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç'ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
F.Bahçe'de Mou'dan flaş karar! Talisca gelince...
G.Saray ile PSG arasında tarihi takas!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor 09:16
Alperen'in şahane performansı galibiyete yetmedi Alperen'in şahane performansı galibiyete yetmedi 08:47
Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi 08:13
Rest çekti Rest çekti 01:33
Hazırız kazanacağız Hazırız kazanacağız 01:30
Mottomuz konsantrasyon Mottomuz konsantrasyon 01:21
Daha Eski
Arsenal evinde hata yapmadı! Arsenal evinde hata yapmadı! 01:15
Arsenal evinde hata yapmadı! Arsenal evinde hata yapmadı! 01:14
Arda’dan ziyaret Arda’dan ziyaret 01:09
Hermoso hazır kıta Hermoso hazır kıta 00:49
Solari Aslan'a Solari Aslan'a 00:48
Mateta bombası Mateta bombası 00:47