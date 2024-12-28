Alperen'in şahane performansı galibiyet için yeterli olmadı

Houston Rockets, evinde Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçı 113-112 kaybetti. Temsilcimiz Alperen Şengün, bu karşılaşmada 41 dakika süre alarak 38 sayı, 12 ribaund ve 1 asistle oynadı. Bu performansıyla Alperen, sezonun en yüksek skoruna ulaştı ve kariyer rekoru olan 45 sayıya yaklaştı.

Rockets'ta ayrıca Amen Thompson 20 sayı ve 11 ribaund, Fred VanVleet 18 sayı, 6 ribaund ve 7 asist, Jalen Green ise 14 sayı ve 6 asistle mücadele etti. Timberwolves cephesinde ise Julius Randle 27 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle öne çıkarken, Anthony Edwards 24 sayı kaydetti ve maçın son basketini atarak takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Timberwolves sezon derecesini 16 galibiyet ve 14 mağlubiyete getirirken, Rockets 31. maçında 10. yenilgisini aldı.