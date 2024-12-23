  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Raptors'ı yendi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Raptors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Toronto Raptors'ı 114-110 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 10:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Raptors'ı yendi

NBA'e 3 maçla devam edildi. Rockets'ın Raptors deplasmanında kazandığı karşılaşmada yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen, 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı.

Sezonun 19. galibiyetini alan Rockets'ta Dillon Brooks 27, Jalen Green 22 sayı üretti.

Üst üste 7 olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Ja'Kobe Walter 27, Ochai Agbaji ve Chris Boucher 15'er sayı kaydetti.

JOKIC'TEN "TRIPLE-DOUBLE"

Denver Nuggets, New Orleans Pelicans deplasmanında 132-129 galip geldi.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 27 ve Russell Westbrook 21 sayıyla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Jordan Hawkins 25 ve CJ McCollum 24 sayı attı.

Günün diğer maçında ise Indiana Pacers, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-95'lik skorla geçti.

F.Bahçe'de savunmaya sürpriz isim!
F.Bahçe'ye milli kanat!
DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş - Alanyaspor maçında taraftar isyan etti! Tüm takıma büyük protesto...
DEM ve KYB'den "Suriye'de YPG'ye destek" bildirisi! Talabani ile sinsi görüşme... Süleymaniye'de Kandil'le temas mı kurulacak?
Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'nun demesiyle olmuyor"
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de savunmaya sürpriz isim! F.Bahçe'de savunmaya sürpriz isim! 10:45
Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman? Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:37
Alperen Şengün'den "double-double" Alperen Şengün'den "double-double" 10:13
İngiliz basınından V.Pereira'ya büyük övgü İngiliz basınından V.Pereira'ya büyük övgü 10:06
F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! F.Bahçe'de flaş kadro dışı kararı! 09:59
Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman Hatayspor - Adana Demirspor maçı ne zaman 09:45
Daha Eski
"Bu G.Saray'ı kim durduracak?" "Bu G.Saray'ı kim durduracak?" 09:30
G.Saray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı! G.Saray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı! 09:14
"Uçak düşse onu bile tutar!" "Uçak düşse onu bile tutar!" 08:50
Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'nun demesiyle olmuyor" Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'nun demesiyle olmuyor" 08:45
Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi 07:38
Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi 07:28