  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Emirates NBA Kupası'nın kazananı Milwaukee Bucks!

Emirates NBA Kupası'nın kazananı Milwaukee Bucks!

Emirates NBA Kupası finalinde Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder'ı 97-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bucks, 7'de 7 yaparak namağlup şekilde kupanın sahibi oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emirates NBA Kupası'nın kazananı Milwaukee Bucks!

NBA'de sezon içi turnuvası NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder ile Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi. Milwaukee Bucks, sahadan 97-81 galip ayrılarak turnuvanın kazananı oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 19 ribaunt ve 10 asistle triple double yaptı ve maçın en skorer ismi oldu. Yıldız basketbolcu ayrıca MVP ödülüne layık görüldü.

Damian Lilard 23, Gary Trent Jr ve Brook Lopez ise 13'er sayı kaydetti.

Oklahoma City'de Shai Gilgeous-Alexander'ın 21, Isaiah Hartenstein 16 ve Jalen Williams ise 18 sayılık skor katkısı sağladı.

G.Saray yıldız isimde mutlu sona ulaştı!
G.Saray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan
DİĞER
DERBİ HABERİ: Avrupa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşuyor! Immobile ve Mourinho manşetleri süsledi...
Devlet 25 yıl önce SGK borçlarını ödemeyen belediyelere balyoz indiriyordu
F.Bahçe'de flaş Merih gelişmesi!
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan G.Saray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan 09:36
Bucaspor - Göztepe maçı detayları! Bucaspor - Göztepe maçı detayları! 09:29
Emirates NBA Kupası Milkaukee'nin! Emirates NBA Kupası Milkaukee'nin! 09:28
24 Erzincanspor - Çorum FK maçı detayları! 24 Erzincanspor - Çorum FK maçı detayları! 09:26
Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar... Fenerbahçe'de kaleci gelişmesi! Mourinho'dan sürpriz karar... 09:21
F.Bahçe'de flaş Merih gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Merih gelişmesi! 09:21
Daha Eski
Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı detayları! Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı detayları! 09:17
Kırklarelispor - Adana Demirspor maçı detayları! Kırklarelispor - Adana Demirspor maçı detayları! 08:55
İskenderunspor - Hatayspor maçı detayları! İskenderunspor - Hatayspor maçı detayları! 08:51
Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Çarşamba 08:11
Hedef 2'de 2 Hedef 2'de 2 02:07
Konyaspor uzatmada Umut’la güldü Konyaspor uzatmada Umut’la güldü 02:05