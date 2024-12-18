Emirates NBA Kupası'nın kazananı Milwaukee Bucks!

NBA'de sezon içi turnuvası NBA Kupası finalinde Oklahoma City Thunder ile Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi. Milwaukee Bucks, sahadan 97-81 galip ayrılarak turnuvanın kazananı oldu.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 19 ribaunt ve 10 asistle triple double yaptı ve maçın en skorer ismi oldu. Yıldız basketbolcu ayrıca MVP ödülüne layık görüldü.

Damian Lilard 23, Gary Trent Jr ve Brook Lopez ise 13'er sayı kaydetti.

Oklahoma City'de Shai Gilgeous-Alexander'ın 21, Isaiah Hartenstein 16 ve Jalen Williams ise 18 sayılık skor katkısı sağladı.