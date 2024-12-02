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Haberler NBA NBA'de Alperen Şengün talihsizlik yaşadı! "Triple-double"ın kıyısından döndü

NBA'de Alperen Şengün talihsizlik yaşadı! "Triple-double"ın kıyısından döndü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 119-116 yenerken milli basketbolcu 1 asistle "triple-double"ın kıyısından döndü. Milli basketbolcu, yaklaşık 38 dakika sahada kalırken 20 sayı, 14 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 11:36
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NBA'de Alperen Şengün talihsizlik yaşadı! "Triple-double"ın kıyısından döndü

NBA'ye oynanan 10 maçla devam edildi. Zirveyi ilgilendiren önemli maçta Batı Konferansı'nda Houston Rockets, Toyota Center'da Oklahoma City Thunder'ı konuk etti.

Alperen Şengün'lü Houston, rakibini 119-116 mağlup ederken 22 yaşındaki milli basketbolcu, yaklaşık 38 dakika sahada kaldı. Müsabakada Alperen 20 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist üretti. Bir asistle "triple-double"ı kaçıran genç oyuncu, 38 sayı üreten Fred VanVleet ile beraber galibiyette önemli rol oynadı.

Oklahoma'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 32, Jalen Williams'ın 22 ve Isaiah Hartenstein'ın 19 sayısı kazanmak için yeterli olmadı.

Houston bu sonuçla 15. kez sahadan üstünlükle ayrılırken 1 maçı eksik Oklahoma City Thunder ile galibiyet sayılarını eşitledi.

Cleveland, Donovan Mitchell ile geri döndü

Gecenin bir diğer önemli maçında Doğu Konferansı'nda ilk sırada bulunan Cleveland Cavaliers ile ikinci basamakta yer alan Boston Celtics karşı karşıya geldi.

Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanan müsabakada Cleveland, rakibini son çeyrekte Donovan Mitchell'ın etkili oyunuyla 115-111 yendi.

Son çeyreğe 84-72 geride giren ev sahibi takım, Mitchell'in skorer oyunuyla karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Cleveland Cavaliers'da Donovan Mitchell'in 35, Darius Garland'ın 22 sayıyı galibiyete önemli katkı sağladı. Boston'da ise Jayson Tatum'un 33, Payton Pritchard'ın 24, Kristaps Porzingis'in 21 sayısı galibiyete yetmedi.

Cleveland bu sonuçla galibiyet sayısını 18'e çıkardı. Boston ise 16 galibiyette kaldı.

Sonuçlar

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 136-121

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 92-100

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 115-111

New York Knicks-New Orleans Pelicans: 118-85

Toronto Raptors-Miami Heat: 119-116

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 119-116

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 104-105

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 131-137

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 125-127

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 126-122

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