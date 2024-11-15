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Haberler NBA LeBron James ne zaman emekli olacak?

LeBron James ne zaman emekli olacak?

Son dakika spor haberleri: Tarihin en iyi basketbolcularından birisi olan LeBron James için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Haberinde detayında yıldız ismin 2025/26 sezonunun sonunda emekliye ayrılabileceği yazıldı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 17:02
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LeBron James ne zaman emekli olacak?

ESPN'nin haberine göre; Los Angeles Lakers'in yıldızı LeBron James, 2025/26 sezonunun sonunda emekliye ayrılabilir.

Özellikle son yıllarda LeBron James'in ilerleyen yaşıyla birlikte NBA'de en çok tartışılan konulardan biri ne zaman emekliye ayrılacağı.

Shams, katıldığı programda "Benim hissettiğim kadarıyla önümüzdeki sezon LeBron'un son senesi olabilir. Bryce James'in lige gelişi belki onu birkaç sezon daha ligde tutabilir. Ama düşününce All-Star maçı önümüzdeki sezon Los Angeles'ta oynanacak. Bir veda için oradan itibaren LeBron'un emeklilik süreci başlayabilir." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında 40 yaşına girecek olan LeBron James, ligdeki 22'nci sezonunda şu ana kadar 24.3 sayı – 8.1 ribaund – 9.4 asist ortalamaları yakaladı.

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