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Haberler NBA

Alperen Şengün'ün duble-duble yaptı! Houston evinde Warriors'a kaybetti

NBA'de heyecan devam ediyor. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets konuk ettiği Golden State Warriors'a 127-121'lik skorla mağlup oldu. Milli basketci duble duble yaparak etkili bir performans sergiledi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 11:23
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Alperen Şengün'ün duble-duble yaptı! Houston evinde Warriors'a kaybetti

NBA'de Houston Rockets konuk ettiği Golden State Warriors'a 127-121'lik skorla yenildi. Houston'da Alperen 20 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı Golden State Warriors'a uzatma periyodunda 127-121'lik skorla kaybetti. Ligde 3. mağlubiyetini alan Houston'da Alperen 20 dakika parkede kaldı ve 14 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 blokla oynadı. Houston'da ayrıca Tari Eason 27 sayı, 9 ribaund ve Jabari Smith II de 21 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti. Bu sezonki 5. galibiyetini alan Golden State Warriors'ta ise Buddy Hield 27 sayı, 7 ribaund ve Jonathan Kuminga da 23 sayı, 6 ribaund ile öne plana çıktı.

CLEVELAND DURDURULAMIYOR

Cleveland Cavaliers deplasmanda mücadele ettiği Milwaukee Bucks'ı, Donovan Mitchell'ın son saniyelerde bulduğu basketle 114-113'lük skorla mağlup etti ve 7'de 7 yaptı. Cleveland'da Donovan Mitchell 30 sayı, 4 asist, Sam Merrill 17 sayı, Jarrett Allen da 15 sayı ile müsabakayı tamamladı. Ligde 6. maçında 5. yenilgisini alan Milwaukee'de ise Damian Lillard 41 sayı, 9 asist, Giannis Antetokounmpo da 34 sayı, 16 ribaund ve 9 asistle oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'DE TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Charlotte Hornets: 103 - Boston Celtics: 113

Toronto Raptors: 131 - Sacramento Kings: 128

Philadelphia 76ers: 107 - Memphis Grizzlies: 124

San Antonio Spurs: 113 - Minnesota Timberwolves: 103

Milwaukee Bucks: 113 - Cleveland Cavaliers: 114

Houston Rockets: 121 - Golden State Warriors: 127

Washington Wizards: 98 - Miami Heat: 118

Phoenix Suns: 103 - Portland Trail Blazers: 97

Denver Nuggets: 129 - Utah Jazz: 103

Los Angeles Clippers: 92 - Oklahoma City Thunder: 105

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