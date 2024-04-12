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1 milyon dolar ikramiye aldı

Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving'in, geçtiğimiz gece Mavericks'in sezondaki 50. galibiyetini almasıyla 1 milyon dolarlık kontrat ikramiyesi kazandı. Irving'in ikramiyeye ulaşmak için 58 maçta oynaması ve Mavericks'in de sezonda 50'nci maçını kazanması gerekiyordu. Bu da oldu. 32 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına da teşekkür etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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1 milyon dolar ikramiye aldı
Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving'in, geçtiğimiz gece Mavericks'in sezondaki 50. galibiyetini almasıyla 1 milyon dolarlık kontrat ikramiyesi kazandı. Irving'in ikramiyeye ulaşmak için 58 maçta oynaması ve Mavericks'in de sezonda 50'nci maçını kazanması gerekiyordu. Bu da oldu. 32 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına da teşekkür etti.
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