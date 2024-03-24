Chicago Bulls - Boston Celtics: 113-124 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, milli oyuncu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls'u 124-113 yendi. NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'ları önceden garantileyen Doğu Konferansı lideri Celtics, Bulls'u mağlup ederek üst üste 9, bu sezon 57. galibiyetini aldı.

Konuk takım Celtics'te Jayson Tatum 26, Sam Hauser ve Al Horford 23'er sayı kaydetti. Sezonun 37. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta DeMar DeRozan 28, Alex Caruso, Nikola Vucevic ve Ayo Dosunmu 14'er sayıyla oynadı. Onuralp Bitim ise yaklaşık 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı ve 1 asistle tamamladı.

ROCKETS'TAN ARKA ARKAYA 8. GALİBİYET

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 28 sayı farkla 147-119 mağlup etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kaldığı Rockets'ta Jalen Green 41 ve Fred VanVleet 34 sayı üreterek art arda 8 olmak üzere sezonun 35. galibiyetine katkı sağladı.

Peş peşe 5, sezonun 42. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da John Collins 25 ve Collin Sexton 20 sayı attı. Jazz'da milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada forma giymedi.

SONUÇLAR

New York Knicks-Brooklyn Nets: 105-93

Orlando Magic-Sacramento Kings: 107-109

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 132-91

Washington Wizards-Toronto Raptors: 112-109

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 106-131

Houston Rockets-Utah Jazz: 147-119

Chicago Bulls-Boston Celtics: 113-124

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 111-114