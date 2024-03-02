Haberler NBA Milwaukee deplasmanda Chicago'yu devirdi! Antetokounmpo'dan 46 sayı

Milwaukee deplasmanda Chicago'yu devirdi! Antetokounmpo'dan 46 sayı

NBA'de heyecan 9 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u 113-97 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milwaukee deplasmanda Chicago'yu devirdi! Antetokounmpo'dan 46 sayı

NBA'e 9 maçla devam edildi. All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 46 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Bucks, üst üste 5, bu sezon ise 40. galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Damian Lillard 16 sayı, 3 ribaunt, 7 asist, Patrick Beverley 14 sayı, 4 ribaunt, Brook Lopez 12 sayı, 3 ribaunt, Bobby Portis 11 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Bulls'ta 16 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 6 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle maçı tamamladı. Coby White 22 sayı, 3 ribaunt, Nikola Vucevic 17 sayı, 9 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, DeMar DeRozan 12 sayı, 9 asistle salondan ayrıldı.

CELTİCS, MAVERİCKS'İ 28 SAYI FARKLA GEÇTİ

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks'i 138-110 mağlup ederek bu sezon 47. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 32 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kristaps Porzingis 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Luka Doncic'in 37 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Kyrie Irving 19, P.J. Washington 17 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 121-114

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-110

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 138-110

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 105-120

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-122

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 129-102

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 120-124 (uzatmada)

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 97-113

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 140-115

DİĞER
Hatayspor Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE | | beIN Sports 1 Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı izle full HD
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..."
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen ihraç oldu
Alperen Şengün ihraç edildi!
Sayısal Loto sonuçları 2 Mart Cumartesi 2024
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? 10:55
En değerli Türk futbolcuları belli oldu! En değerli Türk futbolcuları belli oldu! 10:52
Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Köln - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 10:50
Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var Zaha krizi büyüyor! Kulüp içinden de tepki var 10:49
Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? Wolfsburg - Stuttgart maçı ne zaman? 10:43
Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." Babel'den flaş derbi yorumu! "Maçın adamı..." 10:40
Daha Eski
Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? Darmstadt 98 - Augsburg maçı ne zaman? 10:40
Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Heidenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 10:36
Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? Bochum - RB Leipzig maçı ne zaman? 10:34
Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 10:30
Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? Union Berlin - Dortmund maçı ne zaman? 10:27
Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar Beşiktaş Galatasaray maçını canlı veren kanallar 10:25