Haberler NBA Houston Rockets - Oklahoma City Thunder: 110-123 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder: 110-123 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'a 123-110 mağlup oldu. Domantas Sabonis, NBA tarihinde bir sezonda 20 veya daha fazla triple-double yapan 6. oyuncu oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 10:54
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Houston Rockets - Oklahoma City Thunder: 110-123 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'a 123-110 mağlup oldu. NBA'e 11 maçla devam edildi. Alperen'in 19 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Rockets, Thunder'a yenildi. Sezonun 40. galibiyetini alan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Chet Holmgren 29, Jalen Williams 22 sayılık katkı verdi. Rockets'ta Jabari Smith Jr. 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asist, Fred VanVleet ise 20 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

ÖMER FARUK CEDİ OSMAN KARŞISINDA KAZANDI

Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz, Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü 128-109 yendi. Her iki milli basketbolcu da maçta 3'er sayı ve 1'er ribauntluk performans sergiledi.

SABONIS 20. TRIPLE-DOUBLE İLE TARİHE GEÇTİ

Sacramento Kings, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 123-107 mağlup ederek bu sezonki 33. galibiyetine ulaştı. Kings'te De'Aaron Fox 33 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle oynarken, Domantas Sabonis de 17 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaptı. Sabonis, NBA tarihinde Oscar Robertson, Russell Westbrook, Wilt Chamberlain, Nikola Jokic ve James Harden'ın ardından bir sezonda 20 veya daha fazla "triple-double" yapan 6. oyuncu oldu. Clippers'ta Norman Powell'ın 21 sayı, 2 ribaunt ve 2 asist, Kawhi Leonard ve James Harden'ın ise 20'şer sayılık katkıları yenilgiyi önleyemedi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 98-119

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 123-113

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 133-111

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 105-114

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 103-119

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 110-123

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 109-92

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 106-114

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 128-109

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 80-93

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings 107-123

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