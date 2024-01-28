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Alperen Şengün mağlubiyeti engelleyemedi! Houston Rockets 104-106 Brooklyn Nets | MAÇ SONUCU

NBA'deki temsilcilerimizden Alperen Şengün'ün double-double" yaptığı maçtaHouston Rockets, Brooklyn Nets'e 106-104 yenildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 13:57
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Alperen Şengün mağlubiyeti engelleyemedi! Houston Rockets 104-106 Brooklyn Nets | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Brooklyn Nets'e 106-104 yenildi.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Son 8 maçta 6. yenilgisini yaşayan Rockets'ta 27 dakika süre alan Alperen, 15 sayı, 11 ribaunt, 2 asistle oynadı.

Konuk ekip Rockets'ta Cam Whitmore, Dillon Brooks ve Jalen Green'in 19'ar sayısı sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi.

Üç maç sonra kazanarak 18. galibiyetini alan Nets'te Cam Thomas 37, Dorian Finney-Smith ve Mikal Bridges 19'ar sayı attı.

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