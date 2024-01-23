NBA'de tarihe geçen performans! Joel Embiid maça damga vurdu

NBA'de Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'ü 133-123 mağlup etti.

Sixers'ta Joel Embiid 70 sayı, 18 ribaund, 5 asist ile oynayarak tarihe geçen bir performans sergiledi. Embiid, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan dokuzuncu oyuncu oldu.

Başarılı oyuncu ayrıca hem kendi kariyerinin rekorunu kırdı hem de Philadelphia 76ers'ta bir maçta en fazla sayı atan oyuncu unvanını ele geçirdi. Joel Embiid, 16 Aralık 1967'den beri 68 sayı ile Wilt Chamberlain'e ait olan 76ers rekorunu, maçın bitimine 1 dakika 41 saniye kala attığı turnike basketle kırdı.

Philadelphia'da Tyrese Maxey 18 sayı ve Tobias Harris ise 14 sayıyla galibiyetle rol oynadı. Spurs'te ise Victor Wembanyama 33 sayı, Devin Vassell 22 sayı ile oynadı.