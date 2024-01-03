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Antoine Griezmann'dan Alperen Şengün'e yorum

Son dakika spor haberi: La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann, NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün maç önü ritüeliyle ilgili bir paylaşımda bulunurken, Alperen'den de yanıt gecikmedi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 10:25
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Antoine Griezmann'dan Alperen Şengün'e yorum

Kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren yıldız futbolcu Antoine Griezmann, NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından Alperen'in maç önü ritüeliyle ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yapan Griezmann, "Bunu beğendim" notunu düştü.

Fransız futbolcuya yanıt veren Alperen Şengün ise "Ben de senin gollerini beğeniyorum" ifadesini kullandı.

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