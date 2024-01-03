Antoine Griezmann'dan Alperen Şengün'e yorum

Kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren yıldız futbolcu Antoine Griezmann, NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından Alperen'in maç önü ritüeliyle ilgili yapılan bir paylaşıma yorum yapan Griezmann, "Bunu beğendim" notunu düştü.

Fransız futbolcuya yanıt veren Alperen Şengün ise "Ben de senin gollerini beğeniyorum" ifadesini kullandı.