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Milwaukee Bucks'ta Mike Budenholzer ile yollar ayrıldı

Son dakika spor haberleri... NBA takımlarından Milwaukee Bucks'ta 53 yaşındaki başantrenör Mike Budenholzer'ın görevine son verildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 13:47
Milwaukee Bucks'ta Mike Budenholzer ile yollar ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ta başantrenör Mike Budenholzer ile yollar ayrıldı. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 5 sezondur Bucks'ın başında bulunan 53 yaşındaki Budenholzer'ın görevine son verildiği belirtildi.

Budenholzer, 2018'de başına geçtiği Bucks ile 2021'de şampiyonluk yaşamıştı. ABD'li çalıştırıcı, 2015 ve 2019'da NBA'de yılın başantrenörü seçilmişti.

Bu sezon 58 galibiyet, 24 mağlubiyetle normal sezonun en başarılı takımı olan Bucks, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde Miami Heat'e 4-1 yenilerek elenmişti.

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