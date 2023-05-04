Haberler NBA Philadelphia 76ers'ı farklı yenen Boston Celtics seriyi eşitledi

Philadelphia 76ers'ı farklı yenen Boston Celtics seriyi eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turu konferans yarı finalinde Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 121-87 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:03
Philadelphia 76ers'ı farklı yenen Boston Celtics seriyi eşitledi

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında Celtics, özellikle üçüncü periyotta yaptığı iyi savunmanın yardımıyla, konuk ettiği Sixers'ı 34 sayı farkla yenerek seride ilk galibiyetine ulaştı.

Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ve 4 asist, Malcolm Brogdon 23 sayı ve 6 ribaunt, Marcus Smart 15 sayı ve 5 ribaunt, Derrick White 15 sayı, Grant Williams 12 sayı, 4'er ribaunt ve asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Kariyerinde ilk kez normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Sixers'ın yıldızı Joel Embiid, sakatlıktan döndüğü karşılaşmayı 15 sayı ve 5 blokla tamamladı. Tobias Harris 16 sayı ve 7 ribaunt, Tyrese Maxey 13 sayı, James Harden 12 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist, sahada 5 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 2 sayıyla oynadı.

Serinin üçüncü maçı, 6 Mayıs Cumartesi günü Sixers'ın sahasında oynanacak

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