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Alperen Şengün'ün yeni hocası Ime Udoka oldu!

NBA'de başarılı bir performans sergileyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ta başantrenörlüğe Ime Udoka getirildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 10:29
Alperen Şengün'ün yeni hocası Ime Udoka oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ta başantrenörlüğe Ime Udoka getirildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Stepen Silas ile yollarını ayıran Rockets, başantrenörlük görevi için Udoka ile anlaşma sağladı.

San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets'te yardımcı antrenörlük yapan ABD doğumlu Nijeryalı çalıştırıcı, 2021'de Boston Celtics'in başına geçmişti. Udoka, geçen sezon Celtics'i NBA finallerine taşımıştı.

Normal sezonda 22 galibiyet, 60 mağlubiyet yaşayan Rockets, Batı Konferansı'nı 14. sırada tamamlamıştı.

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