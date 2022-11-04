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NBA: Philadelphia 76ers'da James Harden'den kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın yıldız oyun kurucusu James Harden, sakatlığı nedeniyle bir ay forma giyemeyecek.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 08:42
NBA: Philadelphia 76ers'da James Harden'den kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Harden'ın sağ ayağındaki tendon zedelenmesi sebebiyle bir ay forma giyemeyeceği belirtildi.

Takımının Washington Wizards'a 121-111 yenildiği mücadelede sakatlanan 33 yaşındaki basketbolcu, 24 sayı, 10 asist, 5 ribauntla mücadele etmişti.

Ligde 2018 yılının en değerli oyuncusu seçilen Harden, bu sezon 9 maçta 22 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da görev yaptığı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda 4 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer aldı.

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