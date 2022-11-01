Alperen yetmedi

NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün başarılı bir performans sergilemesine rağmen takımı Houston'ı galibiyete taşıyamadı. Milli basketbolcumuz, Houston'ın Phoenix'e 124-105 kaybettiği mücadelede 16 sayı üretti.
NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün başarılı bir performans sergilemesine rağmen takımı Houston'ı galibiyete taşıyamadı. Milli basketbolcumuz, Houston'ın Phoenix'e 124-105 kaybettiği mücadelede 16 sayı üretti. Geceye damgasını ise yine Luca Doncic vurdu. Dallas, Orlando'yu 114-105 yendi. Doncic 44 sayı attı. Sloven yıldız, Michael Jordan'dan sonra ilk 6 maçta 30 sayı barajını aşan ilk basketbolcu oldu.