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Alperen yetmedi

NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün başarılı bir performans sergilemesine rağmen takımı Houston'ı galibiyete taşıyamadı. Milli basketbolcumuz, Houston'ın Phoenix'e 124-105 kaybettiği mücadelede 16 sayı üretti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Alperen yetmedi
NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün başarılı bir performans sergilemesine rağmen takımı Houston'ı galibiyete taşıyamadı. Milli basketbolcumuz, Houston'ın Phoenix'e 124-105 kaybettiği mücadelede 16 sayı üretti. Geceye damgasını ise yine Luca Doncic vurdu. Dallas, Orlando'yu 114-105 yendi. Doncic 44 sayı attı. Sloven yıldız, Michael Jordan'dan sonra ilk 6 maçta 30 sayı barajını aşan ilk basketbolcu oldu.
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