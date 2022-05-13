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Luka Doncic parladı! Dallas Mavericks seriyi son maça taşıdı

Batı Konferansı yarı final altıncı maçında Dallas Mavericks, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 113-86 mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirerek final maçına taşıdı. Luka Doncic'in 33 sayılık performansı Dallas Mavericks'e seriyi son maça taşıma şansı verdi. 23 yaşındaki yıldızın harikalar yarattığı maçta Reggie Bullock'un çift taraflı performansı da Dallas Mavericks'i, Phoenix Suns serisinde son maça taşımaya yetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 12:24 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 12:24
Luka Doncic parladı! Dallas Mavericks seriyi son maça taşıdı

Mavericks seriyi son maça taşıdı!

Batı Konferansı yarı final altıncı maçında Dallas Mavericks, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 113-86 mağlup etti ve seriyi 3-3'e getirerek final maçına taşıdı.

Mavericks'te 33 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 4 top çalmalık performansıyla all-star Luka Doncic, takımına galibiyeti getirdi. Reggie Bullock 19 sayı, 7 ribaunt, Jalen Brunson 18, Spencer Dinwiddie de 15 sayıyla skora destek verdi.

Suns'ta Deandre Ayton 21 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Devin Booker 19 sayı, 8 ribaunt, Chris Paul ise 13 sayı, 4 asist ile mücadele etti.

İLK FİNALİST MİAMİ HEAT

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı 99-90 yenerek Doğu Konferansı'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu.

NBA play-off'larına iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı finalinin 6. maçında Heat, özellikle üçüncü çeyrekteki sert savunmasının yardımıyla deplasmanda Heat'i 9 sayı farkla geçerek seriyi 4-2 tamamladı ve son üç sezonda ikinci kez konferans finaline kaldı.

Sakatlığı bulunan Kyle Lowry'nin forma giyemediği maçta Heat'e galibiyeti getiren oyuncular 32 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 2 blokla Jimmy Butler ve 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle Max Strus oldu. PJ Tucker 12 sayı, 9 ribaunt, Bam Adebayo 10 sayı, 8 ribaunt, Tyler Herro 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise karşılaşmada forma giyemedi.

Sixers'ta all-star Joel Embiid 20 sayı, 12 ribaunt, Tyrese Maxey 20 sayı, Shake Milton 15 sayı, Tobias Harris 14 sayı, 8 ribaunt, James Harden ise 11 sayı, 9 asistle mücadeleyi tamamladı. Milli oyuncu Furkan Korkmaz, 7 dakika 50 saniye süre aldığı maçta 2 sayı ve 2 ribaunt üretti.

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