Alperen Şengün 17 sayı attı ama yetmedi

NBA'de son dönemlerin en formda ekiplerinden Toronto Raptors, sahasında temsilcimiz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı ağırladı.

Karşılaşmadan Gary Trent Jr.'ın bitime 4 saniye kala bulduğu basketle 117-115 galip ayrılan Toronto Raptors, ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8. galibiyetini almış oldu.

Bu sonuçla Toronto Raptors ligdeki 48. galibiyetini alırken Batı Konferansı'nın son sırasında bulunan Houston Rockets ise 61. kez mağlup oldu.

Bir ara 24 sayı farkla öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Houston Rockets, maçın bitimine 4 saniye kala Gary Trent Jr.'ın basketine engel olamayınca sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Temsilcimiz Alperen Şengün, 33 dakika süre aldığı karşılaşmayı 17 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle noktaladı.

Toronto Raptors'ta Paskal Siakam 29 sayı, 12 ribaund, 7 asist; Gray Trent Jr. 26 sayı, 1 ribaund; Scottie Barnes 16 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı.

Houston Rockets'ta ise Kevin Porter Jr. 35 sayı, 10 ribaund, 4 asist; Josh Christopher 20 sayı, 5 ribaund, 4 asist; Alperen Şengün 17 sayı, 2 ribaund, 3 asistle mücadele etti.

Çeyrek Skorları:

çeyrek: 20-36

çeyrek: 57- 66

çeyrek: 85-95

çeyrek: 117-115