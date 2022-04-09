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Alperen Şengün 17 sayı attı ama yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 9 maçla devam etti. Cedi Osman'ın 26 dakika parkede kaldığı maçta Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets'e 118-107 mağlup oldu. Cedi Osman maçı 9 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle tamamladı. Nets'te Kevin Durant 36 sayıyla maçın yıldızı oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Toronto Raptors'a 117-115 yenildi. 33 dakika sahada kalan Alperen mücadeleyi 17 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle tamamladı. Kevin Porter Jr.'nin 35 sayısı da mağlubiyete yetmedi. Raptors'da ise Pascal Siakam 20 sayı, 12 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2022 Cumartesi 11:36
Alperen Şengün 17 sayı attı ama yetmedi

NBA'de son dönemlerin en formda ekiplerinden Toronto Raptors, sahasında temsilcimiz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı ağırladı.

Karşılaşmadan Gary Trent Jr.'ın bitime 4 saniye kala bulduğu basketle 117-115 galip ayrılan Toronto Raptors, ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8. galibiyetini almış oldu.

Bu sonuçla Toronto Raptors ligdeki 48. galibiyetini alırken Batı Konferansı'nın son sırasında bulunan Houston Rockets ise 61. kez mağlup oldu.

Bir ara 24 sayı farkla öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Houston Rockets, maçın bitimine 4 saniye kala Gary Trent Jr.'ın basketine engel olamayınca sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Temsilcimiz Alperen Şengün, 33 dakika süre aldığı karşılaşmayı 17 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle noktaladı.

Toronto Raptors'ta Paskal Siakam 29 sayı, 12 ribaund, 7 asist; Gray Trent Jr. 26 sayı, 1 ribaund; Scottie Barnes 16 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı.

Houston Rockets'ta ise Kevin Porter Jr. 35 sayı, 10 ribaund, 4 asist; Josh Christopher 20 sayı, 5 ribaund, 4 asist; Alperen Şengün 17 sayı, 2 ribaund, 3 asistle mücadele etti.

Çeyrek Skorları:

çeyrek: 20-36
çeyrek: 57- 66
çeyrek: 85-95
çeyrek: 117-115

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