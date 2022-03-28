LeBron James'ten bir rekor daha! Kareem Abdul-Jabbar'dan sonra...

37 yaşındaki LeBron James, rekorlarla dolu kariyerine bir yenisini daha ekledi. Los Angeles Lakers'ın Washington Wizards'a 127 – 119 mağlup olduğu maçta 21 sayı atan James, normal sezonda toplam 36947 sayıya ulaşarak Karl Malone'u geride bıraktı ve tarihin en çok sayı atan ikinci basketbolcusu oldu. Malone, 19 yıllık NBA kariyerinde 1985-2003 yılları arası Utah Jazz ve 2003-2004 sezonunda Lakers forması giymişti.

Bu sezon ribaunt ve asist istatistiklerinde 10 bin barajını geçen James; 30 bin sayı, 10 bin asist ve 10 bin ribaunt üçlemesine ulaşan ilk sporcu olmayı başardı.



NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan isimse 38387'yle Kareem Abdul-Jabbar. Bu sezon 29.7 sayı ortalamaya sahip olan Lebron James, 27.1 sayılık kariyer ortalamasını yakaladığı sürece 54 maç içerisinde zirveye yükselme şansına sahip olacak.

Nitekim, oğlu Bronny James'le NBA'de aynı takımın formasını giymek istediğini dile getiren LeBron, bir süre daha profesyonel basketbol oynamaya devam edecek. Zira Bronny James, 2024 yılı itibariyle NBA seçmelerine katılabilecek.

Maç sonrası konuşan yıldız isim dikkatinin oyunu oynamaya devam etmekte kalacağını vurguladı.



Açıkçası bir noktada bu ana geriye dönüp bakabileceğim ama şu anda sahip olduğum duyguyu ayıramıyorum. Momentum kazanacak harika bir fırsatımız vardı."



"Kendime bunu [Kareem'in rekorunu geride bırakmayı] düşünmeye izin vermeyeceğim. Yıllar boyu her zaman oynadığım şekilde oynadım ve bu gibi şeyler organik olarak, yalnızca saha çıkıp oyunu doğru şekilde oynayarak gelişti."



Umarım kariyerimde bir noktada bu başarıyı yakalarım ama bu konu hakkında çok düşünmeyeceğim."