Dennis Schröder'den itiraf! "Lakers'ın 84 milyon dolarlık teklifi hiç önüme gelmedi"

Boston Celtics'in yeni guardı Dennis Schröder, eski takımı Los Angeles Lakers'tan 84 milyon dolarlık bir kontrat teklifi almadığını söyledi.

Schröder, Celtics ile 5.9 milyon dolarlık orta seviye istisna kontratına razı olmak zorunda kalmadan önce, Lakers'tan 84 milyon dolarlık bir teklifi geri çevirdiği iddia edildikten sonra tüm sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

Ancak Alman guard, takımın medya günündeki basın toplantısında böyle bir teklifin önüne hiç gelmediğini iddia etti:

"O kontrat önüme hiç gelmedi. Bunun üzerine konuşuyorduk, ama hiç önüme gelmedi. Sonra da ben ve menajerim bu sözleşmeyi imzalamamaya karar vermiştik.

Şahsen, benim içinde bulunduğum ortamda rahat olmam gerekiyor. Lakers organizasyonunu çok seviyorum, harika işler yaptılar. Ama bence %100 uyumlu değildim. NBA'deki en iyi oyunculardan ikisi LeBron James ve Anthony Davis ile oynuyordum ve ortaya koyduğum şeylerle, bana kalırsa onlara gereken katkıyı vermiyordum.

Ben ve ailem için, dördüncü yılımdan sonra oldukça iyi bir sözleşme imzaladığımı düşünüyorum. 28 yaşındayım, daha uzun süre NBA'de oynayacağım. Para herşey değil."

Schröder için işler Los Angeles'ta hem saha içinde hem de saha dışında işler planlandığı gibi gitmemiş olsa da, gelecek sezonda Celtics'te kariyerini yeniden yapılandırmayı umuyor.