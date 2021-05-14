Haberler NBA Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzaladı

, ile sözleşme imzaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından , 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:11
Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından , Türk basketbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.

Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

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