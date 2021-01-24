Haberler NBA Detroit Pistons 110-114 Philadelphia 76ers

110-114

'de 'ın formasını giydiği , ile deplasmanda karşılaştı. Zorlu maçta kazanan 114-110'luk skorla konuk ekip oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 11:45
Detroit Pistons 110-114 Philadelphia 76ers

'nde () forması giyen , takımının 114-110'luk galibiyetine 8 sayılık katkıda bulundu.

NBA'e 7 maçla devam edildi. lideri , konuk olduğu 'ı 114-110 mağlup ederek art arda 3. galibiyetini aldı.

76ers'ı galibiyete, 33 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan ve 20 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla oynayan taşıdı. ise kenardan gelerek 8 sayı, 4 ribaunt üretti.

Ligin son sırasındaki Pistons'ta 17, 15 sayı kaydetti.

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