Haberler NBA Los Angeles Lakers Marc Gasol'u resmen duyurdu!

'u resmen duyurdu!

Amerikan () takımlarından , internet sitesinden yaptığı açıklamada İspanyol pivot ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:49
Los Angeles Lakers Marc Gasol'u resmen duyurdu!

Amerikan () ekibi , İspanyol pivot 'u renklerine bağladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Lakers'ın 'tan ayrılan 35 yaşındaki Gasol ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Gasol, 2007'de draft edildiği Lakers'ta forma giymemiş ve takasla 'a gönderilmişti. Daha sonra Toronto Raptors'ta görev yapan tecrübeli pota altı oyuncusu, 2019'da takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Tecrübeli basketbolcu, geçen sezon Raptors formasıyla 7,5 sayı, 6,3 ribaunt ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Öte yandan Lakers'ın pivot Javale McGee ve ikinci tur draft hakkını 'a göndererek karşılığında Alfonzo McKinnie ve Jordan Bell'i kadrosuna kattığı da açıklandı.

Lakers daha önce Montrezl Harrell, Wesley Matthews ve Dennis Schröder'i transfer etmiş, Kentavious Caldwell-Pope'un ise sözleşmesini uzatmıştı.

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