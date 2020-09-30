Haberler NBA Milli basketbolcu Cedi Osman UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" olacak

Milli basketbolcu 'in "" olacak

'in takımında forma giyen Milli basketbolcu , 'in "" olacak. UNICEF ile son iki yıldır çeşitli çalışmalar yürüten Cedi Osman, iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretinde hem Türk hem de çocuklarla bir araya gelmişti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 18:47
Milli basketbolcu Cedi Osman UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" olacak

Amerikan 'nde () forması giyen milli oyuncu , 'in "" olacak.

UNICEF 'den yapılan açıklamaya göre Cedi Osman, yarın saat 11.30'da "Zoom" üzerinden düzenlenecek basın toplantısında, "Ulusal İyi Niyet Elçisi" olarak atanacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle dijital olarak düzenlenecek basın toplantısı milli basketbolcu ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'in katılımı ile gerçekleştirilecek.

UNICEF ile son iki yıldır çeşitli çalışmalar yürüten Cedi Osman, iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği ziyaretinde hem Türk hem de çocuklarla bir araya gelmişti.

BİZE ULAŞIN