Haberler NBA Denver Nuggets 114-106 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

114-106 | MAÇ SONUCU

'de final serisinde , rakibi 'ı 114-106 mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi. Nuggets'ta 28 sayı, 12 asist ve 8 ribaunt ile oynadı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 10:32 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 10:35
Denver Nuggets 114-106 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi'nde () 'ı 114-106 yenen , finalinde ilk galibiyetini alarak seriyi 2-1'e getirdi.

NBA play-off'larına, Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers arasındaki Batı Konferansı final serisinin 3. maçıyla devam edildi. Maç boyunca sert savunma yapan Nuggets, rakibini 114-106 yenerek serinin ilk galibiyetini elde etti ve skoru 2-1 yaptı.

Nuggets'ta 28 sayı, 12 asist , 8 ribaunt, Nikola Jokic ise 22 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Jerami Grant 26, Monte Morris 14 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Lakers'ta all-star LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis'in de 27 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e, Doğu Konferansı final serisinde Miami Heat-Boston Celtics maçıyla devam edilecek.


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