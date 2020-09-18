Haberler NBA Celtics - Heat maçı nefes kesti | Boston Celtics 101-106 Miami Heat (MAÇ SONUCU)

Celtics - Heat maçı nefes kesti | 101-106 (MAÇ SONUCU)

'de şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynanıyor. finalinde , rakibi 'i 106-101 mağlup ederek 2-0 öne geçti. Heat'te Goran Dragic 25 sayı ve Bam Adebayo 21 sayı, 4 asist, 10 ribaunt üretti. Celtics cephesinde Kemba Walker'ın 23 sayı 7 ribaunt, Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın 21'er sayılık performansları galibiyete yetmedi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 12:24 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 15:25
Celtics - Heat maçı nefes kesti | Boston Celtics 101-106 Miami Heat (MAÇ SONUCU)

Amerikan 'nde () 'i 106-101 yenen , finalinde 2-0 öne geçti.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı finalinin ikinci karşılaşmasında ilk çeyreği 31-28 önde kapatan Celtics, ilk yarıda farkı 13'e çıkardı. Üçünü ve dördüncü çeyrekte daha etkili olan Heat karşılaşmadan 106-101 galip ayrıldı.

Heat'te Goran Dragic 25 sayı ve Bam Adebayo 21 sayı, 4 asist, 10 ribaunt üretti.

Celtics cephesinde Kemba Walker'ın 23 sayı 7 ribaunt, Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın 21'er sayılık performansları galibiyete yetmedi.


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