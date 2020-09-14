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NBA: Denver Nuggets 111-98 Los Angeles Clippers | MAÇ SONUCU - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
Haberler NBA NBA: Denver Nuggets 111-98 Los Angeles Clippers | MAÇ SONUCU

: 111-98 Clippers | MAÇ SONUCU

'de play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor... 'nda Lakers, 'ı 119-96 yenerek adını finale yazdırmıştı. Yarı finalde ise Los Angeles Clippers'ı 111-98 mağlup ederek seriyi 3-3 yaptı. | Son dakika NBA haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:06
NBA: Denver Nuggets 111-98 Los Angeles Clippers | MAÇ SONUCU

Amerikan () play-off yarı finalinde , Clippers'ı 111-98 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. NBA play-off'larına Los Angeles Clippers ile Denver Nuggets arasındaki yarı final serisi altıncı maçıyla devam edildi.

İlk iki çeyreği yenik kapatan Denver Nuggets, üçünü ve dördüncü çeyrekteki etkili oyunuyla karşılaşmadan 111-98 galip ayrıldı ve seriyi 3-3'e getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 34 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparak galibiyetin mimarı olurken, Jamal Murray 21, Gary Harris 16 sayılık katkı sağladı.

Clippers'ta 'un 33 sayı, 6 ribaunt ve Kawhi Leonard'ın 25 sayı, 8 ribauntluk performansları yenilgiyi engelleyemedi.

İki takım arasında 16 Eylül'de TSİ 04.00'te oynanacak serinin yedinci ve son maçını kazanan taraf, Batı Konferansı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi olacak.