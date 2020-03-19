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19 Mart 2020, Perşembe
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Virüse yakalanan son isim Durant

Virüse yakalanan son isim Durant

oyuncularından birinde daha koronavirüs çıktı.

oyuncularından birinde daha koronavirüs çıktı. 'in yıldız ismi 'ın virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Durant'ın hiçbir belirti göstermemesine karşın korona virüse yakalandığı ve girdiği 4 testin de pozitif çıktığı belirtildi. NBA'de virüse yakalananların sayısı 7'ye çıktı.

  1. 19.3.2020
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