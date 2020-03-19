Virüse yakalanan son isim Durant

NBA oyuncularından birinde daha koronavirüs çıktı. Brooklyn Nets'in yıldız ismi Kevin Durant'ın virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Durant'ın hiçbir belirti göstermemesine karşın korona virüse yakalandığı ve girdiği 4 testin de pozitif çıktığı belirtildi. NBA'de virüse yakalananların sayısı 7'ye çıktı.