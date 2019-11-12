Celtics'ten peş peşe 8. galibiyet

Art arda 8. maçını kazanan Celtics'te 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Kemba Walker ve 25 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza atan Jaylen Brown, galibiyetin mimarları oldu.

Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic'in 34 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

LEONARD ESKİ TAKIMININ KARŞISINA ÇIKTI

Los Angeles Clippers'ın sezon başında kadrosuna kattığı all-star forvet Kawhi Leonard, geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı Toronto Raptors'a karşı ilk maçını oynadı. Ev sahibi Clippers, Leonard'ın 12 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle tamamladığı müsabakayı 98-88 kazandı.

Clippers'ta kenardan oyuna giren Lou Williams, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Montrezl Harrell 14 sayı, 11 ribaunt, JaMychal Green de 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Raptors cephesinde Pascal Siakam 16 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet 14 sayı, 8 asist ve Norman Powell 15 sayıyla mücadele etti.

SONUÇLAR:

Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves: 114-120

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies: 109-113

Boston Celtics - Dallas Mavericks: 116-106

New Orleans Pelicans - Houston Rockets: 116-122

Los Angeles Clippers - Toronto Raptors: 98-88

Golden State Warriors - Utah Jazz: 108-122